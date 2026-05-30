Manisa'da 9 günlük dev Festival resmen başladı! İşte İlçe ilçe ücretsiz etkinlik rehberi

Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapmış köklü tarihi, bereketli toprakları ve güçlü kültürel birikimiyle öne çıkan Manisa; konserlerden sergilere, tiyatrolardan söyleşilere, gastronomi duraklarından çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce programla 9 gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Kritik Açılış Manisa Müzesi’nde Gerçekleştirildi

Manisa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ın katılımıyla Manisa Müzesi’nde düzenlenen resmi törenle başladı. Açılış programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam açılış konuşmasında, yaklaşık 8 ay boyunca 26 şehri kapsayacak Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin en özel duraklarından birinin Manisa olduğunu vurguladı. Festivalin şehrin turizm hareketliliğine, ticari yaşamına ve yerel ekonomisine can suyu olacağını belirten Çam, organizasyonun kültürel ve ekonomik dinamizmi güçlendiren çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Festivalin İlk Günündeki Sergi Durakları ve İçerikleri

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında şehre kazandırılan özel sergi alanlarını ziyaret etti:

"Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" Sergisi (Manisa Müzesi): İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen nadide parçalar Manisalılarla buluştu. Sergide Kâbe örtüleri, surre keseleri ve hüsn-i hat eserleri gibi tarihsel ve manevi atmosferi yüksek seçkin eserler yer alıyor.

"Yaşayan Miras: Manisa" Sergisi (Fatih Sergi Salonu): Manisa'nın köklü kültürel birikimini gözler önüne seren sergide; tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, filografi, deri işleri ve geleneksel el sanatlarının en incelikli örnekleri gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı "Çocuk Köyü": Festival kapsamında minik sanatseverler de unutulmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü alanı, 9 gün boyunca çocuklara yönelik yaratıcı ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Manisa'nın tarihi sokaklarında, meydanlarında ve kültür merkezlerinde hayat bulan festival; her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle 7 Haziran 2026 tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek.