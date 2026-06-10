Manisa'da acı olay! Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kendisi de kalp krizi geçirdi
Manisa'da kalp krizi sonucu vefat eden emekli Şube Müdürü Yakup Kadri Gülsoy'un cenaze törenine katılan 68 yaşındaki emekli eğitimci Mehmet Gündüz, cami yakınında fenalaşarak yere yığıldı.
Saruhanlı'da uzun yıllar birlikte görev yaptığı yakın arkadaşı Yakup Kadri Gülsoy'a son görevini yerine getirmek için Hatuniye Camii'ne gelen 68 yaşındaki emekli eğitimci Mehmet Gündüz, cenaze töreni sırasında aniden rahatsızlandı.
Cami yakınında bulunan umumi tuvaleti kullanan Gündüz, dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra fenalaşarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce, cenaze törenine sivil olarak katılan bir 112 Acil Sağlık çalışanı duruma müdahale etti.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gündüz'e olay yerinde kalp masajı uygulandı. Yapılan bu ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan yaşlı adam, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Törene konu olan cenaze ise geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Şube Müdürü Yakup Kadri Gülsoy'a aitti. Gülsoy'un cenazesi öğle saatlerinde Hatuniye Camii'ne getirildi. Merhumun oğulları Gökhan ve Kürşat Gülsoy ile torunu Oğuz Kaan Gülsoy cami avlusunda sıraya geçerek başsağlığı dileklerini kabul etti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına devlet erkanı ve eğitim camiası geniş katılım gösterdi. Törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu saf tuttu.
Cenaze namazında ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, eğitim camiasından çok sayıda temsilci ve vatandaş yer aldı. Kılınan namazın ardından Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesi, Kırtık Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.