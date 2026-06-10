Manisa'da acı olay! Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kendisi de kalp krizi geçirdi

Cami yakınında bulunan umumi tuvaleti kullanan Gündüz, dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra fenalaşarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce, cenaze törenine sivil olarak katılan bir 112 Acil Sağlık çalışanı duruma müdahale etti.