Manisa’da ağaç keserken facia: Spiral boynunu kesti, 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan trajik kazada 54 yaşındaki Günay Eraslan, bahçesinde ağaç kesmek isterken spiral makinesinin kayması sonucu boynundan ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası Eraslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa’da ağaç keserken facia: Spiral boynunu kesti, 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, Alaşehir’in Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Günay Eraslan (54), evinin bahçesinde bulunan kuru kayısı ağacını kesmek için spiral makinesini kullandı. Ancak çalışma sırasında alet elinden kayarak boynuna saplandı. Ağır şekilde yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu gören ailesi hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eraslan’ı Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz adam kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

5 ÇOCUK BABASIYDI

Yaşamını yitiren Günay Eraslan’ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerini yasa boğan olayın ardından Eraslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Türkiye Kupası 2. tur hakemleri açıklandı: İşte 17-18 Eylül maç programıTürkiye Kupası 2. tur hakemleri açıklandı: İşte 17-18 Eylül maç programıSpor
Sakaryaspor’a dev destek: Sarıyer İçecek 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru olduSakaryaspor’a dev destek: Sarıyer İçecek 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru olduSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa
Günün Manşetleri
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
AJet’ten büyük kampanya! AJet’ten büyük kampanya!