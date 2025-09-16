Manisa’da ağaç keserken facia: Spiral boynunu kesti, 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Olay, Alaşehir’in Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Günay Eraslan (54), evinin bahçesinde bulunan kuru kayısı ağacını kesmek için spiral makinesini kullandı. Ancak çalışma sırasında alet elinden kayarak boynuna saplandı. Ağır şekilde yaralanan Eraslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu gören ailesi hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eraslan’ı Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz adam kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

5 ÇOCUK BABASIYDI

Yaşamını yitiren Günay Eraslan’ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerini yasa boğan olayın ardından Eraslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.