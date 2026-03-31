Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki koca, eşini, kayınpederi, kayınvalidesi ve 13 yaşındaki kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi. Ömer Coşkun isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Girgin Coşkun ile eşinin ailesinden üç kişiyi ateşli silahla başlarından vurarak hayatlarına son verdi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Bölgeden duyulan silah seslerinin ihbar edilmesi üzerine, olay yerine hızla Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, Sare Girgin Coşkun'un yanı sıra babası Musa Girgin, annesi Fadime Girgin ve 13 yaşındaki kardeşi Yusuf Can Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurbanların tamamının başlarından vurulduğu belirlendi.

Gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgeden kaçan şüpheli Ömer Coşkun, güvenlik güçlerinin yürüttüğü hızlı takip ve çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürerken, adli tahkikatın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği bildiriliyor.