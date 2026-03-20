Manisa'da Atatürk'e hakaret iddiası: Felsefe öğretmeni tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde derste öğrencilerine Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa'da Atatürk'e hakaret iddiası: Felsefe öğretmeni tutuklandı
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Manisa ili Turgutlu ilçesindeki İnci Uzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ramazan Avuşmak, ders esnasında öğrencilerine Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle 14 Mart 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mart'ta basın ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine 5816 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla hızla soruşturma başlattı ve şüpheli öğretmeni gözaltına aldı.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ ALINDI

Başlatılan adli süreç çerçevesinde savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ramazan Avuşmak'ın dersine girdiği toplam 25 öğrencinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İfade veren öğrencilerden 18'i, öğretmenin ders sırasında Atatürk'e yönelik "alkolik, ayyaş, pedofili ve kadınlara düşkün" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini beyan etti. Geriye kalan 7 öğrenci ise olay esnasında derste uyuduklarını ve herhangi bir hakaret içerikli ifade duymadıklarını dile getirdi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli öğretmen Ramazan Avuşmak, hakkındaki iddiaları reddetti. Avuşmak, Atatürk'e hakaret içeren sözler sarf etmediğini, yalnızca Atatürk'ün sanat ve felsefe yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu öne sürdü. Öğrencilerin bu değerlendirmelere tepki gösterdiğini belirten şüpheli, sağlık durumu ile oruçlu olması nedeniyle ne söylediğini tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Toplanan mevcut öğrenci beyanları ve dosya kapsamındaki diğer delillerin incelenmesinin ardından Ramazan Avuşmak, 14 Mart 2026 tarihinde tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Aynı gün Sulh Ceza Hâkimliği karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklama tedbirinin yasalar çerçevesinde gerekli olduğu değerlendirilerek tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi.

Adli makamlarca süreçle ilgili yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın başından itibaren herhangi bir kişi ya da taraf aleyhine öznel bir tutum içerisinde bulunulmadığı, yalnızca kurumlara intikal eden beyanlar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket edildiği önemle vurgulandı.

