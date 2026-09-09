Manisa'da çay bahçesinde iğrenç skandal! Erkekler tuvaletine canlı yayın yapan gizli kamera koymuşlar

İşletmenin erkekler tuvaletine yerleştirilen ve görüntüleri anlık olarak uzaktan canlı izleme imkanı sunan profesyonel bir gizli kamera düzeneği bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler düzeneğe el koyarken, sapkın düzeneği kuran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İŞLETME SAHİBİNİN DİKKATİ SKANDALI ELE VERDİ

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren çay bahçesinde yaşanan olay kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde yaptığı rutin kontroller sırasında şüpheli bir cisim ve kablo yapısı fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

CANLI YAYIN AKTARIMI YAPAN PROFESYONEL DÜZENEK

Olay yerine ulaşan uzman ekiplerin tuvalet kabininde yürüttüğü teknik incelemede skandalın boyutu netleşti:

Özel olarak kamufle edilmiş mekanizmanın basit bir kayıt cihazı olmadığı, görüntüleri internet bağlantısı üzerinden uzaktan canlı olarak harici bir cihaza aktarabildiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri delil niteliği taşıyan gizli kamera mekanizmasını, batarya ünitesini ve verici parçalarını muhafaza altına aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin kimliğini deşifre etmek için düğmeye bastı:

Çay bahçesine ait güvenlik kameraları ile çevre iş yerleri ve cadde üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları geriye dönük olarak incelemeye alındı.

Tuvalete giriş-çıkış yapan şüpheli şahısların saat dökümleri çıkarılarak eşkal tespit çalışmalarına hız verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.