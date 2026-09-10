Manisa'da dehşet anları! Kendi eşini, kendi kızını bıçakladı!

Olay, 8 Eylül Salı günü Salihli'nin Keli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 51 yaşındaki D.K., henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle eline bıçak aldı ve 52 yaşındaki eşi N.K. ile 24 yaşındaki kızı N.K.'ye saldırdı. Saldırı sırasında anne ve kız çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevrede bulunanların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı anne ve kızı ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNE VE KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan N.K. ve kızı N.K.'nin tedavisi halen devam ediyor. Yaralamaların boyutuna ilişkin şu ana kadar kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı, sağlık durumlarıyla ilgili takip sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri D.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle süreç bir üst aşamaya taşındı. D.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.