Manisa'da dehşet! “Ayaklarıma kapan” dedi, üzerine kaynar su döktü

Manisa’da bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırdığı öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Manisa Emniyeti olayla ilgili inceleme başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Manisa’da çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde ağabeyi olduğu öne sürülen bir kişi, genç kıza “Ayaklarıma kapan, özür dile” dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döküyor.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan görüntüler infial yarattı. Sosyal medyada “İmran Altay” ismiyle paylaşılan video, binlerce kişi tarafından şikayet edildi. Aynı hesabın, yapılan yorumlara alaycı ifadelerle karşılık verdiği de görüldü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, saldırının gerçekleştiği yer ve zamanı tespit etmek, şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

