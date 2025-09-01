Manisa’da dehşet! Psikolojik sorunları olan şahıs rastgele ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşanan olay büyük korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen U.Ü. (40), Karayakup Mahallesi’nde av tüfeğiyle gece saatlerinde rastgele ateş açtı. Bu sırada balkonda bulunan Serkan Mergen (48) omzundan saçmalarla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gölmarmara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan U.Ü., jandarma ekiplerince ormanlık alanda suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

