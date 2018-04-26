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Manisa'da deprem (26 Nisan 2018 Son depremler)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da deprem (26 Nisan 2018 Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8 km derinliğinde gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 6 km olarak açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr
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Etiketler; #Manisa #deprem
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