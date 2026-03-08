Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, en güncel veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yöneldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13.10'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin yalnızca 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, sığ yapısı nedeniyle yüzeyde oldukça net hissedildi.
Ege Bölgesi'nde hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan bu sarsıntı; merkez üssü Manisa başta olmak üzere İzmir, Aydın ve Balıkesir'de kısa süreli paniğe yol açtı.
8 MART AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde gün boyu meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren çevrelerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, resmi kurumların paylaştığı son dakika depremler listesini yakından takip ediyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası pek çok kişi arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Bilgi kirliliğinden uzak durmak ve sarsıntıların saatini, büyüklüğünü, tam konumunu öğrenmek isteyenler "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dakika dakika güncellenen ekranlarını inceliyor.