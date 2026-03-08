Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası pek çok kişi arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Bilgi kirliliğinden uzak durmak ve sarsıntıların saatini, büyüklüğünü, tam konumunu öğrenmek isteyenler "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dakika dakika güncellenen ekranlarını inceliyor.