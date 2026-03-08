Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, en güncel veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yöneldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13.10'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 2

Yerin yalnızca 5.49 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, sığ yapısı nedeniyle yüzeyde oldukça net hissedildi.

2 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 3

Ege Bölgesi'nde hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan bu sarsıntı; merkez üssü Manisa başta olmak üzere İzmir, Aydın ve Balıkesir'de kısa süreli paniğe yol açtı.

3 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 4

8 MART AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde gün boyu meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren çevrelerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, resmi kurumların paylaştığı son dakika depremler listesini yakından takip ediyor.

4 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 5

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası pek çok kişi arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Bilgi kirliliğinden uzak durmak ve sarsıntıların saatini, büyüklüğünü, tam konumunu öğrenmek isteyenler "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dakika dakika güncellenen ekranlarını inceliyor.

5 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 6

AFAD SON DEPREMLER

6 7
Manisa'da deprem! AFAD/Kandilli son depremler listesi - Resim: 7

KANDİLLİ SON DEPREMLER

7 7
deprem Manisa AFAD kandilli