Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında Ferhat Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, komşuların haber verdiği itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Raziye (20) ve Dudu Yılmaz (19) ile Şükriye Kılıçaraslan (23) çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelere kaldırıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
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