Manisa'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Manisa'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Musalar Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yüksel Balcı'nın (41) kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası İsmail Balcı (66) ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Manisa akhisar trafik kazası
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