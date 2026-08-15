Manisa’da gaz dolum tesisinde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kavas Gaz Dolum Tesisi’nde meydana geldi. İlk belirlemelere ve iddialara göre, tesiste gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.