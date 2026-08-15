Manisa’da gaz dolum tesisinde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir gaz dolum tesisinde meydana gelen şiddetli patlama ve ardından çıkan yangında tesis sahibi ile bir işçi yaşamını yitirdi. Yirmi kişinin çalıştığı tesisteki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Olay, Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kavas Gaz Dolum Tesisi’nde meydana geldi. İlk belirlemelere ve iddialara göre, tesiste gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerine ulaştığında, şiddetli patlamaların ardı ardına devam ettiği büyük bir yangınla karşılaştı. İtfaiye erlerinin yoğun mesaisi sonucunda alevler tamamen söndürülerek tesis kontrol altına alındı.
Yangının bastırılmasının ardından içeriye giren ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, tesisin sahibi 55 yaşındaki Nazif Kavas ile tesiste çalışan işçilerden 45 yaşındaki Servet Ekiz'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Toplam 20 personelin istihdam edildiği tesiste hayatını kaybeden Kavas ve Ekiz'in ikişer çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olay yerindeki tehlikenin tamamen bertaraf edilmesi amacıyla itfaiye ekiplerinin başlattığı soğutma çalışmaları sürüyor. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama ve yangınla ilgili adli makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.