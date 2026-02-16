Manisa'da kamp yaparken kaybolmuştu: 19 yaşındaki gençten acı haber geldi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde dün arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolan Halil Burak Şen (19) için yürütülen arama çalışmaları sonuçlandı. Dün başlatılan ve sabahın erken saatlerinde yeniden hız kazanan çalışmalarda acı haber geldi.

3 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Jandarma, polis, AFAD ile su altı arama ve kurtarma ekiplerinin gölette yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde Halil Burak Şen'in cansız bedeni bulundu. Ekipler, gencin bedenine kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve suyun 3 metre derinliğinde ulaştı.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SABAH UYANAN ARKADAŞI İHBAR ETMİŞTİ

Olay süreci, Halil Burak Şen ve arkadaşı D.K.'nin (19) dün kamp yapmak amacıyla gölet mevkisine gitmesiyle başladı. Sabah uyandığında Şen'i yanında göremeyen arkadaşı D.K., durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölet çevresi ve ormanlık alanda geniş kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında, kayıp gence ait olduğu değerlendirilen bir ayakkabının gölette bulunması üzerine ekipler çalışmalarını su üzerinde yoğunlaştırmıştı.