Manisa’da kan donduran olay! Tarlasını sürerken kurşun yağmuruna tutulan muhtar hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde tarlasını traktörle süren Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden muhtarın faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Simge Sarıyar
Selendi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Avlaşa bölgesindeki arazisine giden 50 yaşındaki Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, traktörüyle toprağı sürmeye başladı. İşlem sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından Cahan'a silahla ateş açıldı.

TRAKTÖRÜNÜN ÜZERİNDE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Bölgeden gelen ihbarın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarlaya ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Niyazi Cahan’ın aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

KATİL VEYA KATİLLER HER YERDE ARANIYOR

Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren jandarma ekipleri, arazide geniş çaplı inceleme yaptı. Niyazi Cahan’ın cenazesi, gerekli işlemlerin ve otopsinin yapılması amacıyla Selendi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa silahlı saldırı
