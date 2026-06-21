Manisa'da kan donduran vahşet! Boşandığı eşinden kaçıp sığındığı babası katletti

Olay, saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Jandarma ve savcının olay yerindeki detaylı incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ZANLI BABA GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, olayın ardından cinayet zanlısı baba Ü.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ü.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.