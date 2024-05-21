Manisa'da korkunç kaza! 3 araç karıştı, 35 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı.

Manisa'da korkunç kaza! 3 araç karıştı, 35 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki 45 J 6542 plakalı midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki 45 ADJ 098 plakalı otobüs çarpıştı.

Manisa'da korkunç kaza! 3 araç karıştı, 35 kişi yaralandı - Resim : 1

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# trafik kazası # Manisa
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