Manisa’da korkutan anlar: 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi

Turgutlu’da bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve duvarlarda çatlaklar oluşması üzerine 2 apartmandaki 15 kişi tahliye edildi. AFAD ve teknik ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa’da korkutan anlar: 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi
Yayınlanma:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yürütülen bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine, şantiyeye komşu 2 apartman tahliye edildi.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta devam eden inşaat sırasında çevredeki iki apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerde ise çatlaklar görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa’da korkutan anlar: 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi - Resim : 1

Ekiplerin ilk değerlendirmesinde risk tespit edilmesi nedeniyle, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi binadan çıkarıldı. Apartman girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

Daire sakinleri gün içinde duvarlardaki çatlakların genişlediğini fark ettiklerini belirtti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

Meclis'te stajyere taciz iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldıMeclis'te stajyere taciz iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldıGündem
Büyükçekmece adliye soygununda 5 tutuklama: Firari Erdal T.’nin ailesi de listedeBüyükçekmece adliye soygununda 5 tutuklama: Firari Erdal T.’nin ailesi de listedeGündem
Kartalkaya otel yangını davasında kritik adım: Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağıKartalkaya otel yangını davasında kritik adım: Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağıGündem
Manisa tahliye edildi zemin
Günün Manşetleri
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor! SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor!
Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda yeni senaryo Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda yeni senaryo