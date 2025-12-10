Manisa’da korkutan anlar: 2 apartman zemindeki kayma nedeniyle tahliye edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yürütülen bir inşaat çalışması sırasında zeminde kayma ve bina duvarlarında çatlamalar meydana gelmesi üzerine, şantiyeye komşu 2 apartman tahliye edildi.

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta devam eden inşaat sırasında çevredeki iki apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerde ise çatlaklar görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk değerlendirmesinde risk tespit edilmesi nedeniyle, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi binadan çıkarıldı. Apartman girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

Daire sakinleri gün içinde duvarlardaki çatlakların genişlediğini fark ettiklerini belirtti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı çalışma başlatıldı.