Manisa'da okul müdürüne tabancayla saldıran veli tutuklandı

Olay, 11 Eylül Salı günü saat 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda gerçekleşti. İddiaya göre, 6. sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i telefonla tehdit ettikten sonra okulun önüne geldi. Müdürü hakaret ederek bahçeye çağıran Tan, müdür Örnek okuldan aşağıya indiğinde belinden çıkardığı tabancayı doğrulttu. Ancak, silahın tetiğine basan Sait Tan'ın tabancası tutukluk yaptı. Silahı tekrar ateş etmeye çalışırken yine tutukluk yaşayan Tan, bir süre otomobilinde oturduktan sonra okul önüne bir el ateş etti ve ardından olay yerinden ayrıldı.

Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapması sayesinde şans eseri yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet ekipleri, şüpheli Sait Tan’ı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan Tan, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Sait Tan, cezaevine gönderildi.