Manisa'da Pelin Karaca cinayeti: Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Sabah’ın haberine göre, Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’de evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Pelin Karaca (21), eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak’ın Eşme ilçesinde ormana gömüldü.

Uysal’ın, Pelin’i öldürmediğini ve kazayla aracın altında kaldığını iddia etmesi, otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın alt kısmında insan biyolojik bulgusuna rastlanmadı.

Raporda, Pelin’e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin olağan akışa aykırı olduğu, tampon ve kaportada kaza nedeniyle herhangi bir göçük ya da zarar olmadığı ifade edildi.

PARMAKLARINI YAKMIŞ

Uysal’ın, parmak izlerini yok etmek ve geride iz bırakmamak amacıyla çakmak ile Pelin’in parmak uçlarını yaktığı tespit edildi. Ayrıca, Pelin’in cesedini gömmek için sağlık ekiplerine veya başka birine haber vermemesi de olağan akışa aykırı olarak değerlendirildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATTI

Cinayetin ardından Ali Uysal’ın, Karaca’yı Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca’ya “Ben Akhisar’da işe başladım” şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

CİNAYET ÖNCESİ PLANLAMA İDDİALARI

Uysal’ın, cinayetten bir gün önce kazma ve kürek satın aldığı belirlendi. Olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin durumu öğrenmemesi için Pelin’i götürdüğü arazide öldürdüğü ve kazma ile kürekle gömdüğü tespit edildi. Cinayetin önceden planlandığı vurgulandı.