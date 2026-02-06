Manisa'da sağanak felaketi: Dere ıslah tesisi ve menfez köprü çöktü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz Çayı üzerindeki taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, aşırı yağışların ardından yıkıldı. Bölgede menfez köprüde de göçük oluşurken, Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan güzergâh tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa'da sağanak felaketi: Dere ıslah tesisi ve menfez köprü çöktü
Yayınlanma:

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.

Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Manisa'da sağanak felaketi: Dere ıslah tesisi ve menfez köprü çöktü - Resim : 1

Öte yandan Irlamaz Mahallesi’nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.

Göçük sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

İzmir Torbalı'da dere sularına kapılmıştı: 8 yaşındaki Berivan’ın cansız bedeni bulunduİzmir Torbalı'da dere sularına kapılmıştı: 8 yaşındaki Berivan’ın cansız bedeni bulunduYurt
Ne altın ne borsa: Bu hafta sadece o yatırım aracı kazandırdıNe altın ne borsa: Bu hafta sadece o yatırım aracı kazandırdıEkonomi
Manisa
Günün Manşetleri
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Çok Okunanlar
Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza bürünecek
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?