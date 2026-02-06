Manisa'da sağanak felaketi: Dere ıslah tesisi ve menfez köprü çöktü
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz Çayı üzerindeki taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, aşırı yağışların ardından yıkıldı. Bölgede menfez köprüde de göçük oluşurken, Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan güzergâh tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.
Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Öte yandan Irlamaz Mahallesi’nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.
Göçük sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.