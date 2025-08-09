Manisa’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı! Yolcular tahliye edildi

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. yönetimindeki 42 HJ 777 plakalı, İzmir’den Konya istikametine giden yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Motor bölümünde başlayan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle İzmir - Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Yolcuların yangını yara almadan atlattığı öğrenildi.