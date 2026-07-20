Manisa'da sokak ortasında silahlı çatışma! 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grubun tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa'da sokak ortasında silahlı çatışma! 1 ölü, 6 yaralı
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Şehitler Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya evrildi. Çıkan arbede sırasında tarafların tüfekle ateş açması sonucu ortalık kan gölüne döndü. Saçmaların hedefi olan Haydar Kaynak (47), Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) vurularak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahalelerini zaman kaybetmeden olay yerinde gerçekleştirdi. Durumları değerlendirilen yedi yaralı, ambulanslara alınarak Salihli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan çeşitli özel hastanelere taşındı. Ancak sağlık durumlarının daha kritik olduğu belirlenen ağır yaralılar Haydar Kaynak, Ş.K. ve G.K., ilçedeki ilk tedavilerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde acil müdahaleye alınan 47 yaşındaki Haydar Kaynak, doktorların saatler süren tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Hastaneye sevk edilen diğer ağır yaralılar Ş.K. ve G.K.'nin tedavileri ise devam ediyor. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerindeki delilleri toplarken, çatışmanın ardından kaçan şüphelilerin izini sürmek için harekete geçti.

Olaya karışan faillerin kimliklerini tespit eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir yakalama çalışması başlattı. Yürütülen takipler sonucunda silahlı kavgaya karıştığı belirlenen A.G. (51), S.G. (57) ve H.G. (27) emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, meydana gelen ölümlü kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmanın adli makamlarca çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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