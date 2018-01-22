Selendi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Ramazan Durak'ın (64) kullandığı 64 KY 558 plakalı otomobil, Selendi-Kula karayolu Kınık Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Emrah Kaya (35) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.



Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice Kübra (32), Muhammet (7) ve Fadime Durak (4) ile kamyonetteki Ömer Yılmaz (29) yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Selendi, Kula ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.