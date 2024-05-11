Manisa'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın ile diğer kişi, hastanede tedavi altına alınırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Manisa'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan

Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın idaresindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, 28 yaşındaki Serpil Birol yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Faruk Aydın ve Serpil Birol ile 60 yaşındaki M.K. yaralandı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol, kurtarılamadı.

Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Ankara'da trafik kazası! Yaralılar varAnkara'da trafik kazası! Yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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