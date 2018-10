Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Çakmak'a (39) çalıştığı alışveriş merkezine gitmek için hemzemin geçitten geçtiği sırada makinistler E.U. ve O.K. idaresindeki İzmir-Balıkesir seferini yapan yolcu treni çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İki makinist, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Mahalle sakinleri üst geçit istedi



Barbaros Mahallesi sakinleri, aynı geçitte daha önce de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, hemzemin geçidin bulunduğu alana üst geçit yapılmasını istedi.



Mahalle sakinlerinden Hatice Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den kazanın yaşandığı bölgeye üst geçit yapmasını talep ettiklerini dile getirerek, "4 çocuğu var, yazık değil mi? Burada daha kaç can gidecek, ben de çocuğumu okula yolluyorum, kendim geçiyorum. Barbaros Mahallesi genelde işçilerin oturduğu bir mahalle. Neden hiçbir önlem alınmıyor?" diye konuştu.



Zeliha Kaya da aynı geçitte kendisinin de kaza tehlikesi atlattığını belirterek, "Levhaya kadar geldim, bir adım daha atsam ben de ölüyordum. Üst geçit olsun istiyoruz. Daha ne kadar can gidebilir, çocuklarımız geçiyor buradan, hayat bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullandı.