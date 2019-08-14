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Manisa'da uçuruma düşen genç Hilmi Köse hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.

Manisa'da uçuruma düşen genç Hilmi Köse hayatını kaybetti

Hilmi Köse (24)  ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti. 

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. 

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa
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