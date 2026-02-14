Manisa'da vahşet: 83 yaşındaki adam eşini uykusunda öldürdü

Olay, sabaha karşı Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki E.Ö. ile 72 yaşındaki eşi Emine Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından E.Ö., yatağında uyuyan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Olayın ardından torununu telefonla arayan E.Ö., "Babaannenizi öldürdüm" diyerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerine teslim olan yaşlı adam gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLI BIÇAĞI YIKAYIP BULAŞIKLIĞA KOYDU

Emniyete götürülen cinayet zanlısı E.Ö.'nün ilk ifadesindeki detaylar kan dondurdu. Eşi Emine Ö. ile sürekli tartıştıklarını belirten zanlı, eşinin kendisini evden göndermek istediğini iddia etti. Sabah namazından sonra kavga ettiklerini belirten E.Ö., eşini uyuduğu sırada öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlının ifadesinde, cinayeti işledikten sonra kullandığı kanlı bıçağı yıkayarak tekrar bulaşıklığa koyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca E.Ö.'nün cinayetin hemen ardından torununu aradığında "Babaannenizi öldürdüm gelin alın" dediği bilgisine ulaşıldı.