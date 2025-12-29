Manisa'da vahşet: Uzaklaştırma kararı olan koca, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşinin yolunu kesti, sokak ortasında tetiğe bastı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, pastanelerde çalıştığı öğrenilen Süreyya Köken, boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Kadriye Köken ile sokak ortasında karşı karşıya geldi. Süreyya Köken, yanında getirdiği tüfekle eşini başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, saldırı sonucu ağır yaralanan Kadriye Köken'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in, cinayet zanlısı eşi hakkında kısa süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Süreyya Köken, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa kadın cinayeti
