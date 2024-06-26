Manisa'da yaş kayısı para etmedi, çiftçi kurutmaya karar verdi

Üretici, yaş kayısıdan umduğunu bulamadı yeni arayışlara yöneldi.



Manisa Salihli'de yetiştirilen kayısı üreticide 4, pazarda 15 liraya kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç çiftçinin daha fazla zarar etmemek için ürünü kurutmaya karar verdiğini söyledi.

Girdi maliyetleri her geçen gün artarken çiftçi borçlarını ödeyemez hale geldi. Kötü gidişata dur diyen yok, ezilen yine çiftçi oluyor.



Üretmek için direniyorlar, ancak artık bıçak kemiğe dayandı.



