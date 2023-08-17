Manisa’da yolcu otobüsü tankere çarptı: 4'ü çocuk 21 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir yolcu otobüsünün ışıklarda bekleyen tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Manisa’da yolcu otobüsü tankere çarptı: 4'ü çocuk 21 yaralı

Kaza; Ankara-İzmir Karayolu Valeks Işıklı Kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Hacı G. (58) yönetimindeki 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç.(44) sevk ve idaresindeki 34 GIE 539 plakalı boş tankere arkadan çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 4’ü çocuk toplam 21 kişi yaralanırken, yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü Hacı G.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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