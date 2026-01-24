Manisa'dan acı haber! 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bakıcı G.S., bakımını üstlendiği 3 aylık kız bebek Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz yattığını fark etti. Durumu gören bakıcı, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İZMİR ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ş.A.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Ş.A.Y.'nin gece yediği mamayı kusması sonucu boğulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay anında evde olmadığı öğrenilen 28 yaşındaki anne F.Y. ile bakıcı G.S., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.