Manisa'nın Soma ilçesi "ithal kömüre hayır" sloganlarıyla inledi

Madenci, ithal kömürün yerli kömüre tercih edilmesine karşı çıktı. Yerli kömür rağbet görmezse madencilik sektörü büyük yara alacak. Yerli kömürün işletilmesini isteyen madenciler hükümete seslendi.

Editör: Lale Delidağ
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Madenci baretiyle çıktı alanlara, alın teriyle çıkardığı kömürün baş tacı edilmesini istedi. Yerin binlerce metre altından çıkarılan kömürün ithal kömüre tercih edilmesi maden sektöründe kapanmayan yaralar açıyor.

Manisa Soma'da madenciler ithal kömüre karşı eylem düzenledi. Toplanma adresi Cengiz Topel Meydanı oldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, kürsüden seslendi işçilere. Zengin maden yataklarının üretime sokulmamasını eleştirdi.

Sektör aileleriyle birlikte 250 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yerli kömürün ithal kömüre tercih edilmesi yaklaşan bir felaket gibi Türkiye'nin önünde duruyor. Yerli kömürün alıcısı olmazsa madenler kapanacak, işsizlik artacak, göç başlayacak.

Hükümetin teşvikini çekmek bir yana daha da artırması gerekiyor. Akçul, özelleştirmeye karşı uyardı, kırmızı çizgilerinin aşılmamasını istedi.

Verilen mesajlardan sonra Atatürk Caddesi'nden Beşyolda bulunan madenci heykeline yürüdüler. Talepleri ortaktı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# soma # maden
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