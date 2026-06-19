Mantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi! 53 yaşındaki Murat Özel'in sır ölümü ekipleri harekete geçirdi

Tunceli'de dağlık alanda mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi personeli Murat Özel (53), ekiplerin gerçekleştirdiği arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mantar toplamak için çıkmıştı, dönemedi! 53 yaşındaki Murat Özel'in sır ölümü ekipleri harekete geçirdi
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Yürek burkan olay, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyü sınırları içerisinde yer alan Aziz Abdal Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, DKMP Tunceli Şubesi bünyesinde görev yapan 53 yaşındaki Murat Özel, izinli olduğu günün sabah saatlerinde vakit geçirmek üzere köyüne gitti. Buradan mantar toplamak amacıyla tek başına Aziz Abdal Dağı'na doğru yürüyüşe geçen Özel'den akşam saatlerine kadar hiçbir yaşam belirtisi veya haber alınamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU: CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Murat Özel'in hayatından endişe eden yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. İhbarın ardından dağlık ve sarp araziye jandarma, AFAD, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında titizlikle yürüttüğü arama faaliyetlerinin ardından acı habere ulaşıldı ve Murat Özel’in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından Özel’in cenazesi, ölümünün altındaki kesin nedenin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Yapılan ilk fiziki ve tıbbi değerlendirmelerde, 53 yaşındaki resmi personelin dağlık alanda kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Murat Özel'in kesin ve resmi ölüm nedeni, Tunceli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilecek olan adli otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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