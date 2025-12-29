Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolmuştu: Acı haber geldi
Antalya’da mantar toplamak ve avlanmak amacıyla sabah saatlerinde evinden çıkan 51 yaşındaki adamdan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Olay, dün akşam saatlerinde Finike ilçesine bağlı Turunçova Alacadağ Mahallesi Keşlik mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Kaş’tan yola çıkan 51 yaşındaki Ramazan Karabıyık, mantar toplamak ve avlanmak amacıyla bölgeye geldi.
Havanın kararmasına rağmen Karabıyık’ın geri dönmemesi ve telefon aramalarına yanıt vermemesi üzerine paniğe kapılan yakınları, durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ AĞAÇ ALTINDA BULUNDU
Ramazan Karabıyık’ın evden çıkarken ailesine Alacadağ Mahallesi Keşlik mevkiine gideceğini söylediği bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri koordineli bir çalışma başlattı.
Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda Karabıyık’ın bir ağaç altında hareketsiz yattığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından Ramazan Karabıyık’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.