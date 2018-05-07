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Mantar toplamaya giden genç mayına bastı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplayan genç, teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu yaralandı.

Mantar toplamaya giden genç mayına bastı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplayan genç, teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ikamet eden Nazım ile oğlu Hasan Hüseyin Kılıç (20), Pülümür ilçesine bağlı Balpayam köyü kırsalına mantar toplamaya gitti.

Arazide mantar aramaya başlayan Hasan Hüseyin Kılıç, terör örgütü mensuplarının araziye döşediği mayına basması sonucu yaralandı.

Baba Nazım Kılıç'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. 

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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