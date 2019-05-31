Elazığ'ın Baskil ilçesinde, bin yıllık Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kültür hazinesi, restore edilip koruma altına alınmayı bekliyor.

Tarihe ışık tutan kalıntılarıyla dimdik ayakta duran Mar Ahron Manastırı'nın ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmiyor. İsminden dolayı 10'uncu yüzyılda Süryaniler tarafından yapılmış olabileceği düşünülüyor.



Mar Ahron Manastırı, Suyatağı Köyü'ndeki bin 400 rakımlı Muşar Dağı'nın zirvesinde tüm bölgeye hakim noktada bulunuyor. Büyük bölümü doğal nedenlerle ve definecilerce tahrip edilmiş olmasına rağmen çevresindeki su sarnıçları ve mezarası ile bin yıllık tarihin izlerini barındırıyor.



Manastırın daha fazla tahrip olmaması için bir an önce koruma altına alınması gerekiyor. Bölge halkı ise manastırın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.



Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Çam, Mar Ahron Manastırı'nın Dünya Kültür Mirası listesine alınması için UNESCO'ya başvurmaya hazırlanıyor.



Çam, kurtarılmayı bekleyen manastıra dikkat çekmek için bir de türkü besteledi.





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