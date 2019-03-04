Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Mardin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları



Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)

Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)

Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)

Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)

Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)

Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)

Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı

Artuklu: Veysi Kara

Dargeçit: Muhammed Günel

Derik: Orhan Çaplık

Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın

Mazıdağı: Adem Denli

Midyat: İdris Taş

Nusaybin: Şeyhmus Doğan

Ömerli: Şakin Altundağ

Savur: Şükrü Adal



Halkların Demokratik Partisi

Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk

Artuklu: Nurettin Turğay

Dargeçit: Ahmet İnci

Derik: Mülkiye Esmez

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz

Mazıdağı: Nalan Özaydın

Midyat: Osman Demirci

Nusaybin: Semire Nergiz

Ömerli: Cuma Turğay

Savur:Gülistan Öncü



İyi Parti

Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan

Artuklu Vejdi bilek

Dargeçit: Seyfettin Doğan

Kızıltepe: Ekrem Ayar

Savur: Hıdır Irgat

Ömerli: Rıdvan Özoğurlu

Mazıdağı: Hasip Erol

Midyat: Abdulcelil Demir



Saadet Partisi

Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç

Artuklu: Abdullah Akgüç

Dargeçit: İdris Yücel

Derik: Serdar Yavuz

Kızıltepe: Ömer Çifçi

Mazıdağı: Şeyhmus Özkan

Midyat: Abdulaziz Altekin

Nusaybin: Ahmet İletmiş

Ömerli: Servet Cemiloğlu

Savur: Şeyhmus Ökmen

Yeşilli: Enver Sağlam



Bağımsız Türkiye Partisi

Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz

Artuklu:Mustafa Şakir Aktürk

Dargeçit: Can Akın

Derik: Seydi Ahmet Karaca

Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt

Mazıdağı: Nureddin Balcı

Midyat: Duran Gürkan

Nusaybin: Adem Karadağ

Ömerli: Bünyamin Karaduman

Savur: Yunus Düşen

Yeşilli: Tamer Boztepe



Büyük Birlik Partisi Artuklu:

Mehmet Kızılboğa

Nusaybin : Adnan Bağış

Ömerli : Ömer İmamoğlu

Savur: Şeyhmus Memiş

Midyat: Mehmet Koç



Demokrat Parti

Mardin Büyükşehir : Davut Turgay

Artuklu : Nurulah Çokan

Midyat: Muhammed Şirin Şahin

Kızıltepe: Mehmet Dicle



Demokratik Sol Parti

Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur



Türkiye Komünist Partisi

Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez

Bağımsız adaylar

Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir

Midyat: Fahrettin Yaşar

Kızıltepe: Şeyhmus Ünal

Savur: Abbas Oğuz

Ömerli: Şeyhmus Kaya

Derik: Muhttin Ecer

Dargeçit : Hüseyin Demirtaş