Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Mardin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Mardin Büyükşehir : Cafer Hacıkadiroğulları
Adalet ve Kalkınma Partisi
Mardin Büyükşehir : Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı (Cumhur İttifakı)
Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy (Cumhur İttifakı)
Derik: Şeyhmus Necimoğlu (Cumhur İttifakı)
Mazıdağı: İbrahim Atlı (Cumhur İttifakı)
Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi (Cumhur İttifakı)
Ömerli : Hüsamettin Altındağ (Cumhur İttifakı)
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya (Cumhur İttifakı)
Midyat: Veysi Şahin (Cumhur İttifakı)
Yeşilli: Hayrettin Demir (Cumhur İttifakı)
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Mardin Büyükşehir : Süleyman Sarı
Artuklu: Veysi Kara
Dargeçit: Muhammed Günel
Derik: Orhan Çaplık
Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın
Mazıdağı: Adem Denli
Midyat: İdris Taş
Nusaybin: Şeyhmus Doğan
Ömerli: Şakin Altundağ
Savur: Şükrü Adal
Halkların Demokratik Partisi
Mardin Büyükşehir : Ahmet Türk
Artuklu: Nurettin Turğay
Dargeçit: Ahmet İnci
Derik: Mülkiye Esmez
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz
Mazıdağı: Nalan Özaydın
Midyat: Osman Demirci
Nusaybin: Semire Nergiz
Ömerli: Cuma Turğay
Savur:Gülistan Öncü
İyi Parti
Mardin Büyükşehir : Tuna Işıkhan
Artuklu Vejdi bilek
Dargeçit: Seyfettin Doğan
Kızıltepe: Ekrem Ayar
Savur: Hıdır Irgat
Ömerli: Rıdvan Özoğurlu
Mazıdağı: Hasip Erol
Midyat: Abdulcelil Demir
Saadet Partisi
Mardin Büyükşehir : Mehmet Ali Kılıç
Artuklu: Abdullah Akgüç
Dargeçit: İdris Yücel
Derik: Serdar Yavuz
Kızıltepe: Ömer Çifçi
Mazıdağı: Şeyhmus Özkan
Midyat: Abdulaziz Altekin
Nusaybin: Ahmet İletmiş
Ömerli: Servet Cemiloğlu
Savur: Şeyhmus Ökmen
Yeşilli: Enver Sağlam
Bağımsız Türkiye Partisi
Mardin Büyükşehir : Ahmet Zeki Türköz
Artuklu:Mustafa Şakir Aktürk
Dargeçit: Can Akın
Derik: Seydi Ahmet Karaca
Kızıltepe: Muhammet AbdulKadir Kurt
Mazıdağı: Nureddin Balcı
Midyat: Duran Gürkan
Nusaybin: Adem Karadağ
Ömerli: Bünyamin Karaduman
Savur: Yunus Düşen
Yeşilli: Tamer Boztepe
Büyük Birlik Partisi Artuklu:
Mehmet Kızılboğa
Nusaybin : Adnan Bağış
Ömerli : Ömer İmamoğlu
Savur: Şeyhmus Memiş
Midyat: Mehmet Koç
Demokrat Parti
Mardin Büyükşehir : Davut Turgay
Artuklu : Nurulah Çokan
Midyat: Muhammed Şirin Şahin
Kızıltepe: Mehmet Dicle
Demokratik Sol Parti
Mardin Büyükşehir: Özkan Kürşad Erdur
Türkiye Komünist Partisi
Mardin Büyükşehir : Murat Hiçbezmez
Bağımsız adaylar
Mardin Büyükşehir : Abdurahman Uncu, Abdulkadir Demir
Midyat: Fahrettin Yaşar
Kızıltepe: Şeyhmus Ünal
Savur: Abbas Oğuz
Ömerli: Şeyhmus Kaya
Derik: Muhttin Ecer
Dargeçit : Hüseyin Demirtaş
Mardin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi
Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.