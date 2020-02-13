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Mardin'de 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Mardin Valiliği'nden açıklama geldi

Mardin'de soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil ilan edildi.

YURT 13.02.2020, 17:09
Mardin'de 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Mardin Valiliği'nden açıklama geldi

Mardin'i etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı sonucu Mardinliler tatil beklemeye başlamıştı. Haftanın son gününde hava durumu nedeniyle okula gitmek istemeyen öğrencilere ve izinli sayılacak kamu personellerine beklenen haber geldi.

Mardin Valiliği beklenen açıklamayı Twitter üzerinden duyurdu. Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin'in bazı ilçelerinde okulların tatil edilmesine karar verdi. Mardin Valiliği tarafından Twitter'dan yapılan açıklama şöyle;

Mardin'de kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu,Midyat,Yeşilli,Derik,Ömerli,Savur ve Dargeçit İlçelerimizde 14 Şubat 2020 Cuma Günü'de İlkokul,Ortaokul,Liselerde eğitime ara verilmiştir.Kamuda çalışan engelli/hamile personelde idari izinli sayılacaktır.

ulusal.com.tr

#mardin #okullar tatil mi #14 Şubat Cuma
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