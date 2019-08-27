İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
İşte Türk uzmanların S-400 eğitiminin başlayacağı tarih
Fenerbahçe, yeni transferi açıkladı
Fenerbahçe, yeni transferi açıkladı
Büyük operasyon başlatıldı
Büyük operasyon başlatıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Mardin'de balon uçuşları başladı

Binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete beşik olan Mardin'de sıcak hava balonu uçuşları başladı. Turistler, Dara Antik kenti üzerinde hem güneşin doğuşunu izliyor, hem tarihi yapıları kuşbakışı seyrediyor.

Mardin'de balon uçuşları başladı

Burası Kapadokya değil, Mardin semaları. Mezopotamya uygarlığının binlerce yıllık eserlerini barındıran Mardin'de sıcak hava balonları hizmete girdi.

Mardin Valiliği'nce "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla Dara bölgesinde balon uçuşları projesi başlatıldı. Böylece Kapadokya ve Pamukkale'den sonra sıcak hava balonlarının uçtuğu üçüncü nokta Mardin oldu. Uçuş yetkilileri ilgiden memnun.

Mardinliler de yaşadıkları şehri ilk defa kuşbakışı görebilmenin heyecanını yaşıyor.

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi Dara Antik Kenti'nde, düzenli balon uçuşları gün doğumunda başlıyor. Turistler, Dara Antik Kenti üzerinde hem güneşin doğuşunu izliyor, hem de tarihi yapıları kuş bakışı seyretme fırsatı buluyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.