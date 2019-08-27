Binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete beşik olan Mardin'de sıcak hava balonu uçuşları başladı. Turistler, Dara Antik kenti üzerinde hem güneşin doğuşunu izliyor, hem tarihi yapıları kuşbakışı seyrediyor.

Burası Kapadokya değil, Mardin semaları. Mezopotamya uygarlığının binlerce yıllık eserlerini barındıran Mardin'de sıcak hava balonları hizmete girdi.



Mardin Valiliği'nce "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla Dara bölgesinde balon uçuşları projesi başlatıldı. Böylece Kapadokya ve Pamukkale'den sonra sıcak hava balonlarının uçtuğu üçüncü nokta Mardin oldu. Uçuş yetkilileri ilgiden memnun.



Mardinliler de yaşadıkları şehri ilk defa kuşbakışı görebilmenin heyecanını yaşıyor.



Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi Dara Antik Kenti'nde, düzenli balon uçuşları gün doğumunda başlıyor. Turistler, Dara Antik Kenti üzerinde hem güneşin doğuşunu izliyor, hem de tarihi yapıları kuş bakışı seyretme fırsatı buluyor.





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