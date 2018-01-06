Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

Mardin'de cinayet

Kızıltepe'de bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti

Mardin'de cinayet

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda Suriye uyruklu Delil Meiş (20) henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Meiş, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meiş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin
Önceki Haber
CHP Ankara il kongresi
Sonraki Haber
Gaziantepspor'da 3 oyuncu kadro dışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.