Kızıltepe'de bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda Suriye uyruklu Delil Meiş (20) henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.



Ağır yaralanan Meiş, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Meiş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.