Mardin'de görenleri şaşkınlığa uğratan bir doğa olayı yaşandı. Gündüz vakti her taraf karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerine hapsoldu, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Bu görüntüler gece değil, gündüz çekildi. Üstelik saat öğlen 12'ydi.



Mardin'de br anda ortaya çıkan toz bulutu hayatı durdurdu. Karne günü olmasına rağmen kimse dışarıya adımını atamadı.



Toz bulutu zaman zaman yağmurla birleşti, şehrin üzerine çamur yağdı. Esnaf kepenk kapattı.



Mardin valiliği de vatandaşı korkutan doğa olayı yüzünden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileleri idari izinli saydı.





ulusal.com.tr