Sevimli dostlarımıza sık sık şiddet haberleri ekranlarınıza geliyor. Bu kez güzel haber vereceğiz size. Mardin'de "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde her ay 20'nin üzerinde hayvan tedavi ediliyor.

Yaralıydı, tedavisi için ameliyat edildi. Sevimli dostlarımız köpekler, Mardin'de emin ellere emanet.



Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yaralı hayvanlara müdahale ediyor. Onları yeniden hayata kazandırıyor.



Yaralı hayvanlar, bölgenin birçok yerinden özel tasarlanmış hayvan taşıma araçları ile merkeze götürülüyor. Röntgen çekiminden aşılara, kan değeri ölçüm cihazlarından yapılan ameliyatlara, protez takımlardan yürüteçlere kadar hertürlü hizmet veriliyor.



Buradaki dostlarımız sadece tedavi edilmiyor, sıcak yuvalara da kavuşturuluyor.



ulusal.com.tr





