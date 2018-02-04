Artuklu ilçesinde "horoz dövüşü" yapılarak bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı, 46 kişiye 11 bin 914 lira para cezası uygulandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde "horoz dövüşü" yapılarak bahis oynatıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı, 46 kişiye 11 bin 914 lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adreste "horoz dövüşü" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Adrese düzenlenen operasyonda, "arena" diye tabir edilen horozların dövüştürüldüğü alan ve kafesler içerisinde 11 horoz olduğu tespit edildi.



Horozlar koruma altına alınırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı, 46 kişiye de 11 bin 914 lira para cezası verildi.



Öte yandan, Midyat ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yeri sahibi ve kumar oynayan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.