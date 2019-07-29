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CANLI YAYIN

Mardin'de iki ilçede yangın paniği

Mardin'de iki ayrı ilçede yangın paniği yaşandı. Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mardin'de iki ilçede yangın paniği

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın maydana geldi. 

Bagok Dağı kırsalı ile Üçköy, Dibek ve Beğendik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yetkilileri harekete geçirdi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, 9 kırsal mahalleyi etkisi altına aldı ve yaklaşık 200 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü.

Ekipler yangını sabaha karşı kontrol altına aldı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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