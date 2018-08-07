Kanada'nın Riyad'a yanıtı
Kanada'nın Riyad'a yanıtı
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
Dolar diplomasiye endekslendi
Dolar diplomasiye endekslendi
YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri başladı

Mardin'de nostaljik sinema

Mardin'in Midyat ilçesinde, 40 yıl aradan sonra ilk kez açık havada sinemasında filmi gösterimi yapıldı. Midyatlılar, açık havada nostalji tadında film izlemenin tadını çıkardı.

Mardin'de nostaljik sinema

Midyat'ta Süryani geleneği olan ve 40 yıl aradan sonra açık havada sinema keyfi tekrar başladı ve halkın eğlencesi oldu.

Midyatlılar, bunaltan sıcaklıktaki yaz mevsiminde açık havada sinema film izlemenin tadını doyasıya çıkardılar.

40 yıl sonra kapılarını yeniden açan sinema salonları 1980’lere kadar bölgede yaşayan Süryaniler tarafından işletiliyordu. Süryanilerin çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmeleri sonrası asırlık salonların kapısına kilit vurulmuştu.

Bölgenin kültür ve yaşam tarzı haline gelen sinema kültürü gelecek kuşaklara aktarılmak için yeniden harekete geçildi.

Bu kültür Tarihi Midyat evlerinden biri olan Kasrı Hivroj’un damında haftanın bir günü yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşuyor.

Geleneksel damda sohbet usulü, açık havada yapılan sinema gösterimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İlçe sakinleri artık sıcak yaz gecelerinde film gösterimlerinin olduğu günlerde açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sinema #mardin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.