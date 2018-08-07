Mardin'in Midyat ilçesinde, 40 yıl aradan sonra ilk kez açık havada sinemasında filmi gösterimi yapıldı. Midyatlılar, açık havada nostalji tadında film izlemenin tadını çıkardı.

Midyat'ta Süryani geleneği olan ve 40 yıl aradan sonra açık havada sinema keyfi tekrar başladı ve halkın eğlencesi oldu.



Midyatlılar, bunaltan sıcaklıktaki yaz mevsiminde açık havada sinema film izlemenin tadını doyasıya çıkardılar.



40 yıl sonra kapılarını yeniden açan sinema salonları 1980’lere kadar bölgede yaşayan Süryaniler tarafından işletiliyordu. Süryanilerin çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmeleri sonrası asırlık salonların kapısına kilit vurulmuştu.



Bölgenin kültür ve yaşam tarzı haline gelen sinema kültürü gelecek kuşaklara aktarılmak için yeniden harekete geçildi.



Bu kültür Tarihi Midyat evlerinden biri olan Kasrı Hivroj’un damında haftanın bir günü yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşuyor.



Geleneksel damda sohbet usulü, açık havada yapılan sinema gösterimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



İlçe sakinleri artık sıcak yaz gecelerinde film gösterimlerinin olduğu günlerde açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayacak.



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