Mardin'de yazın adresi mağara evler

Ne klimaya ne de buzdolabına ihtiyaç duyuyorlar. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayanlar sıcak yaz ayını mağara evlerde geçiriyor. Kapı ve pencerenin de bulunduğu evler özellikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış mevisimini evlerinde, sıcak geçen yaz aylarını ise mağara evlerde geçiriyorlar.



Kavurucu sıcakları serin bir ortamda geçirmek isteyen Mardinliler, yazlık ev olarak dizayn ettikleri mağara evleri kullanıyor.



Nusaybin'de bulunan, klima ve buzdolabına ihtiyaç duyulmayan bu evler atmosferiyle misafirlerin de ilgisini çekiyor.



Kapı ve pencereleri bulunan mağara evlerin bir bölümü, serin ortamı sayesinde yiyecek ve içeceklerin saklanması için de kullanılıyor.



Bu sıradışı evler bölgedeki halka doğal bir yaşam şansı sunuyor.





ulusal.com.tr