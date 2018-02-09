Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman: "Kentte artık olağan belediyecilik yapılmaya başlandı. Artık bu şehirde herkesin bir kimsesi var"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin'de, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSKİ) çalışmalarında kullanılmak üzere kiralanan 25 iş makinesi hizmete sunuldu.

İş makinelerinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, MARSKİ'nin kiralanan araçlarla toplamda 250 araca sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl sergiledikleri çalışma performanslarını 2018 yılında da artırarak devam ettireceklerini belirten Yaman, geçen yıl planladıkları projeleri yüzde 100 oranında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Mustafa Yaman, şöyle konuştu:

"2018 yılında nüfusu 500 ve üzeri olan kırsal mahallelerimizin içme suyu, kanalizasyon, su kuyusu çalışmalarının ihaleleri yapıldı ve bazıları da yapılmak üzere. İnşallah 2018 yılında Mardin'in kırsal mahalleleri dahil olmak üzere su ve kanalizasyon çalışmaları bakımından bir sıkıntısı kalmayacak. Bu seneki bütçemiz 800 milyon liraya yakın. Bunun 310 milyon lirasını MARSKİ'ye ayırdık. İnşallah 2018 yılında gecemizi gündüzümüze katarak, kentimizin altyapı çalışmasında eksik bırakmayacağız."



"Belediyemiz olağan belediyecilik yapıyor"

Belediyenin yaptığı çalışmalarla şehrin bütün sıkıntılarına dokunduğunu aktaran Yaman, ayrıca vatandaşların bütün sorunlarıyla da ilgilendiklerini dile getirdi.

Yaman, şunları söyledi:

"Mardin'de artık olağan belediyecilik yapılmaya başlandı. Bu olağan belediyecilik şu demek; Her şey ile ilgileniyoruz, şehrin her türlü sıkıntısında biz varız. Kırsal mahalledeki çocukların, engellilerin ve yaşlılarımızın sıkıntılarına kadar biz ilgileniyoruz. Artık bu şehirde herkesin bir kimsesi var. Bundan sonra da böyle olacak. Bizden önceki dönem, aynı olağanüstü hal dönemi. Yani hiçbir şey yapılmamış. İyi hatırlıyorum, ilk göreve başladığımız zaman çöpler toplanmamış, doğalgaz problemi var. Hizmetlerimiz artarak sürecek."