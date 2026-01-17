Mardin Mazıdağı’nda kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 7 yaşındaki Abdullah Erat ile 9 yaşındaki Davut Esen, ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmaları sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Meşeli Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında kendilerinden haber alınamayan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları gölet çevresinde yoğunlaştırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gölet yüzeyinde ve çevresinde yaptıkları aramaların ardından dalgıç ekiplerinden destek istedi. Hazırlıklarını tamamlayarak suya giren dalgıçlar, kısa süre sonra iki çocuğun cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazelerin sudan çıkarıldığı sırada olay yerinde bekleyen aileler ve mahalle sakinleri sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan yakınlara müdahalede bulundu.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

